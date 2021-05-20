Москва, , 11:49 — REGNUM Благодаря опыту проведения в минувшем году ЕГЭ и ОГЭ в условиях пандемии, в 2021 году экзамены будут проходить в штатном режиме и изменения их сроков не будет. Об этом 20 мая сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас опыт проведения экзамена есть в таких условиях (пандемии коронавируса — ред.). И этот опыт нам позволяет уверенно говорить, что в июне месяце экзамен пройдет у нас в штатном режиме», — сказал он.

Кроме того, Музаев добавил, что в случае, если кто-то из сдающих экзамен школьников во время проведения государственных экзаменов заболеет, в июле у этих ребят будет одна неделя на то, чтобы сдать ЕГЭ и ОГЭ.

«Я думаю, изменения сроков не будет», — также отметил глава Рособрнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год в России прошёл в очном режиме без массового перехода на дистанционное обучение.