Ульяновск, , 11:45 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 93 и 80. Новых летальных исходов нет. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 20 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 54 948 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 80.

Победили болезнь 52 298 пациентов, из них за последние сутки — 93. В целом доля выздоровевших составляет 95,18%. В настоящее время от COVID-19 продолжают лечение 1343 пациента.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области умерли 1307 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных госпиталях Ульяновска остаются 40 студентов из Индии, а в обсерваторе находятся 86 человек. Ранее было госпитализировано более 60 студентов.

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