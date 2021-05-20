Севастополь, , 11:45 — REGNUM Готовность восьмого этапа трассы «Таврида», который пройдёт через Севастополь, составляет 18% по данным на 20 мая.

«Готовность объекта 18%. Сейчас ведутся земляные работы, устройство выемки, насыпи, устройство искусственных сооружений — пока что на стадии сооружения опор. Мы уже приступили к обустройству дорожной одежды на небольшом участке», — сообщил «Крыминформу» ведущий инженер производственно-технического отдела севастопольского управления АО «ВАД» Роман Слободянюк.

Он добавил, что началась подготовка к началу работ по строительству многоуровневой транспортной развязки на Ялтинском кольце — на время строительства транспорт пустят по объездным дорогам.

Подрядчиком строительство восьмого этапа трассы «Таврида», который пройдёт от Президентской дороги до Ялтинского кольца у Севастополя, является АО «ВАД». Общая протяженность этого этапа «Тавриды» составляет 7,9 километра. Срок сдачи объекта — конец 2023 года. Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о возможном завершении работ раньше срока.

Об этом ранее: Вице-премьер Хуснуллин в Севастополе проверил ход строительства «Тавриды»