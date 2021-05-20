Киев, 20 мая 2021, 11:48 — REGNUM Самолёт Ан-124, принадлежащий компании «Антонов», перевёз истребители МиГ-29 из Белоруссии в Сербию через воздушное пространство стран Евросоюза. Об этом сообщило 19 мая «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
По данным журналистов, оружие, предназначенное для Сербии, было доставлено в страну в обход антибелорусских санкций ЕС.
В Будапеште украинское воздушное судно совершило техническую посадку, отметили в издании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Украины сообщила, что на заводе «Антонов» планируют изготавливать платформу, на основе которой будет создан украинский ударно-разведывательный беспилотный аппарат.
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