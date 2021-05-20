Хельсинки, , 11:44 — REGNUM Энтузиаст с ником MentalToast установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению игры Returnal. Об этом сообщило издание Kotaku.

По данным СМИ, геймеру удалось пройти Returnal менее, чем за пять минут. Финального босса он уничтожил при помощи обычного пистолета.

Напомним, что Returnal — это шутер с видом от третьего лица, разработанный финской студией Housemarque. Главной особенностью проекта является случайная генерация уровней после смерти главной героини.

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