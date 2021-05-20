Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Утром в четверг, 20 мая, в одну из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга пришел старшеклассник, одетый в амуницию страйкболиста. Его оперативно задержала охрана учебного заведения. Об этом 20 мая сообщает издание «Фонтанка».

Напугавший охрану школы — 17-летний Никита, который, по предварительным данным, является поклонником т.н. шутеров (жанр компьютерных игр со стрельбой, — прим. ред.) и страйкбола. Школьник являлся в учебное заведение в полной экипировке участника игры в страйкбол и с синим галстуком.

«У него хорошая характеристика в школе, мальчик из благополучной семьи. Сейчас на месте работает полиция», — уточнили ИА REGNUM в администрации Красногвардейского района.

Причины поступка подростка выясняются.