Горно-Алтайск, , 11:43 — REGNUM Сотрудники научного отдела Алтайского заповедника создали электронную базу данных «редких и находящиеся под угрозой исчезновения животных». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

База предназначена для внутреннего пользования, поскольку содержит информацию о местах и датах учёта редких животных. Информация хранится на сервере в Центре управления и координации деятельности Алтайского заповедника, при этом её можно регулярно пополнять и редактировать.

«Виртуальное хранилище дает возможность осуществлять хранение и обработку огромных информационных массивов. Структурированная информация позволяет производить ее анализ и обработку», — отметили в учреждении.

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