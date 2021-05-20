Берлин, , 11:50 — REGNUM Антиамериканские санкции со стороны Германии стали бы «политически правильным» шагом в ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2», считает член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»). Об этом парламентарий сообщил 20 мая.

Котре прокомментировал намерение властей США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG. По его словам, Германия только на словах выступает против агрессивных действий США, потому риски для проекта газопровода остаются в силе.

Уменьшить риски помогло бы, например, повышение таможенных пошлин на поставки из США природного газа, заявил Котре РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что приостановка санкций против Nord Stream 2 AG, главы компании Маттиаса Варнига и корпоративных работников — в интересах США.

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