Москва, 20 мая, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта выдало 500 допусков на регулярные международные рейсы российским авиакомпаниям по многим популярным туристическим направлениям, сообщили 20 мая в Ассоциации туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM На борту самолета

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Наибольше количество допусков на регулярные рейсы выдано по одному из ожидаемых летом туристических направлений — в Болгарию, а также на рейсы в Турцию, ОАЭ, Грецию, Испанию, Польшу, Словакию, Финляндию, Францию и др.

Почти по 100 допусков выдано на полёты в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Один допуск получила Венесуэла. А вот в допусках на курорты Египта российским авиакомпаниям Росавиация отказала.

Как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании получили от Росавиации допуски на осуществление новых чартерных рейсов в пять стран.

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