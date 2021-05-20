Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В сети появились изображения микроавтобуса «УАЗ-450» более известного как «Буханка». Рендер автомобиля размещён на портале «Авто Mail.ru».

Рендер современной версии УАЗ «Буханки» «Авто Mail.ru»

На рендере микроавтобус сохранил свой фирменный стиль. При этом экстерьер машины получил современные штрихи. У представленного автомобиля есть светодиодная головная оптика, пластиковая облицовка бампера и зеркала заднего обзора с указателями поворота.

Вдоль всего кузова модели проходит чёрная полоса, берущая начало от радиаторной решётки. Она делает кузов визуально длиннее, а общий стиль авто становится более строгим.

На корме машины предусмотрены светодиодные фонари с прямоугольной окантовкой. Под капотом новой «Буханки» мог бы быть 150-сильный силовой агрегат рабочим объёмом 2,7 л. Он сочетается с шестискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее стало известно, что УАЗ планирует наладить в Эфиопии сборку, реализацию и техническое обслуживание своей продукции. Для этого автозавод заключил соглашение с эфиопской компанией Bazra Motors. Сборка машин будет осуществляться в Комболче.

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