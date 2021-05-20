Обнародованы снимки современной версии УАЗ «Буханка»
Ульяновск, 20 мая, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В сети появились изображения микроавтобуса «УАЗ-450» более известного как «Буханка». Рендер автомобиля размещён на портале «Авто Mail.ru».
На рендере микроавтобус сохранил свой фирменный стиль. При этом экстерьер машины получил современные штрихи. У представленного автомобиля есть светодиодная головная оптика, пластиковая облицовка бампера и зеркала заднего обзора с указателями поворота.
Вдоль всего кузова модели проходит чёрная полоса, берущая начало от радиаторной решётки. Она делает кузов визуально длиннее, а общий стиль авто становится более строгим.
На корме машины предусмотрены светодиодные фонари с прямоугольной окантовкой. Под капотом новой «Буханки» мог бы быть 150-сильный силовой агрегат рабочим объёмом 2,7 л. Он сочетается с шестискоростной автоматической трансмиссией.
Ранее стало известно, что УАЗ планирует наладить в Эфиопии сборку, реализацию и техническое обслуживание своей продукции. Для этого автозавод заключил соглашение с эфиопской компанией Bazra Motors. Сборка машин будет осуществляться в Комболче.
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