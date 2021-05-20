Душанбе, 20 мая, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Развитие двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон в Душанбе, сообщили 20 мая в пресс-службе казахстанского лидера.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон

Стороны уделили особое внимание укреплению политического диалога, наращиванию торгово-экономического, инвестиционного культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Мы придаем особое внимание и значение данному визиту, поскольку на повестке дня очень важные вопросы, связанные с развитием и укреплением двустороннего сотрудничества», — сказал Токаев.

Он добавил, что у казахстанской делегации есть предложения по развитию сотрудничества. Однако в пресс-службе не раскрыли подробности этих предложений.

Напомним, 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Душанбе.