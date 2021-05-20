Владикавказ, , 11:40 — REGNUM Все ковидные госпитали, открытые ранее в Северной Осетии для лечения пациентов с COVID-19, будут переведены на штатный режим работы. Такое поручение отдал врио главы субъекта РФ Сергей Меняйло. Решение о возврате к обычному формату работы принято в связи с улучшением эпидситуации в республике в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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«В связи со стабилизацией в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки дал поручение региональному минздраву планомерно переводить на обычный режим работы перепрофилированные стационары ковид-госпиталей», — сообщил Сергей Меняйло.

Для оказания помощи пациентам с коронавирусом в Северной Осетии будет выделено всего одно отделение.

Как сообщили в министерстве здравоохранения РСО-Алании, 19 мая лечение в двух ковидных госпиталях получали 144 человека, из которых коронавирус был подтвержден у 42 пациентов. В отделениях реанимации находился 21 человек, пятеро были подключены к аппаратам ИВЛ.