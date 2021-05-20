Прага, , 11:39 — REGNUM На предстоящих в Чехии осенью 2021 года в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента страны инцидент с взрывами на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году не должен отразиться. Такое мнение 20 мая в интервью газете Mlada fronta Dnes высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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«Я так не думаю», — подчеркнул политик, отвечая на вопрос, повлияет ли на выборы инцидент во Врбетице и последовавшая за ним высылка из Чехии российских дипломатов.

Он уверен, что ко времени проведения выборов «это дело уже будет давней историей», пишет ТАСС.

Напомним, выборы в чешский парламент пройдут 8—9 октября 2021 года. Соответствующее решение принял глава государства Милош Земан. Он пояснил, что хочет дать партиям достаточно времени для проведения избирательной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Чехия обвинила российскую сторону во взрывах на складе вооружения в Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.

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По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у следствия есть только одна версия произошедшего и она связана с российскими спецслужбами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия с позором расхлебываёт историю с взрывами в деревне Врбетице, власти путаются в показаниях и постоянно выдвигают новые версии. Он считает, что разбирательство вряд ли приведёт к конкретным результатам.