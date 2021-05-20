Москва, 20 мая, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил иск, адресованный обанкроченному АО «Глобинвестстрой». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает Минобороны России, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Исковое заявление подано 18 мая 2021 года. Сумма претензий — 74 602 575 рублей. Детали иска пока не сообщаются.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в декабре 2003 года, но с февраля 2019 года она является банкротом. Конкурсный управляющий — Екатерина Пушнова. Долги общества, которое работало в сфере строительства, превышают 3,3 млрд рублей.

По открытым данным, фирма была исполнителем двух госконтрактов на общую сумму более 272 млн рублей.