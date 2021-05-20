Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 3,7 процентных пункта и составил 21,9%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 20 мая на сайте ведомства.

«Уровень занятости населения в городских поселениях снизился на 4,9 процентных пункта и на 3,3 процентных пункта в сельских поселениях», — говорится в отчёте.

Сообщается, что общая доля наёмных работников в Грузии в первом квартале 2021 года составила в среднем 69,4% от трудоспособного населения (от 15 лет и старше). Это на 1,2 процентных пункта меньше, чем за такой же период 2020 года.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил за отчетный период 24,1%, среди женщин — 19,0%.

Напомним, в Грузии из-за пандемии разразился экономический кризис, так как почти прекратил работу туристический сектор.

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