20 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 12:36 — REGNUM Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на форуме «ProДФО — Хабаровский край» выступил с предложением повысить налоги на дивиденды предприятий, где темпы роста зарплат отстают от темпов инфляции. Об этом сообщила «Российская газета». Немаловажно заметить, что предложение прозвучало в контексте ситуации, связанной с ростом цен. Обратив внимание на то, что полпредство следит за обстановкой, Трутнев отметил, что можно было бы связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников, для осознания того, что если бизнес хочет зарабатывать деньги, то и людям нужно помогать: делиться с сотрудниками прибылью, полученной предприятием. Причем свое предложение, как указывает издание, вице-премьер вынесет на рассмотрение главы правительства Михаила Мишустина.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Вряд ли такая инициатива придется по нраву бизнесу, который, заметим, при капитализме считает, что повышение доходов граждан, как и прочие социальные обязательства перед обществом — это исключительно задача государства, а не самого бизнеса. Несложно предположить, что сейчас вновь начнутся разговоры о том, что так называемые вновь возникшие за счет роста налогообложения расходы бизнес станет закладывать в стоимость производимой ими продукции. Что вызовет новый виток инфляции. Поэтому, быть может, стоило бы повысить налоги на дивиденды на суммы, равные инфляции, чтоб неповадно было лихорадить рынок.

Юрий Трутнев Amurobl.ru

Начнутся и набившие уже оскомину разговоры о производительности труда, мол, граждане России плохо работают и, соответственно, мало зарабатывают. Кстати, на днях экономист Никита Кричевский в своем телеграмм-канале сделал такой пост: «Возьмем кипрскую компанию «Русагро». За 2020 г. выручка ROS AGRO PLC составила 158,9 млрд рублей, валовая прибыль — 43,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения — 24,3 млрд рублей. Знаете, сколько составили расходы по налогу на прибыль? 26,8 миллиона (не миллиардов) рублей — 0,06% от валовой прибыли, или 0,1% от прибыли до налогообложения. Самозанятые с их «грабительскими» 4% нервно курят в сторонке».

Если и есть проблемы с производительностью труда российских граждан, то получение сверхприбылей и выплаты дивидендов в данном случае на фоне затянувшихся до сей поры трудностей с низкими доходами граждан говорят явно об обратном. Интересно, как бы данную коллизию объяснил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Дивиденды и прибыль предприятий свидетельствует от высокой производительности? Ведь, несмотря на пандемию, многие компании позволили себе раскошелиться на выплату дивидендов.

К слову, «Русагро», как сообщало в марте РБК, на выплаты акционерам планировала направить 50,01% от чистой прибыли за 2020 год, причем, как указывало издание, при текущей дивидендной политике, предусматривающей выплату не менее 25% чистой прибыли за год по МСФО. Как говорится, дорога дивидендная ложка к обеду, и лучше побольше: а то неровен час и прозвучат идеи о повышении налогов на дивиденды, а позже можно объемы этих дивидендов заложить и поменьше, чтобы подобные идеи по итогу оказались не просто популистскими, а невыполнимыми. Глядишь, наоборот, потребуется господдержка, ведь нынче непростые времена. Но это так, опять же, к слову. Интересно то, что несмотря на предпринятые правительством ограничения по росту цен на сахар и растительное масло, а также несмотря на, по сути, угрозы некоторых бизнес-сообществ по поводу того, что государство таким образом просто разорит бизнес, более того — вынудит его сокращать посевные площади под соответствующие культуры, что позже обернется дефицитом продукции и ростом цен, «Русагро» всё-таки по итогу первого квартала этого года увеличила чистую прибыль по МСФО примерно в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,526 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщало информагентство «Прайм». Подчеркнем, несмотря на введенные ограничения.

Алексей Кудрин

Интересно также, как писало РБК, компания в первом квартале увеличила объем реализации сахара на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 202 тыс. т., что произошло благодаря росту объема отгрузок в розничные сети. Продажи в розничные сети России реализовывались по цене не выше 36 руб. за 1 кг с НДС на заводе за мешок белого сахара весом 50 кг. А эксперты заговорили уже о том, что после окончания действия соглашения о заморозке цен роста цен на сахар уже не будет. В частности, такое заявление прозвучало, как следует из информации РБК, от «Союзроссахара». По словам председателя правления этой организации Андрея Бодина, сохранению стабильной ситуации будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации этой продукции в торговые сети. Вот оно в чём дело, а мы-то думали, что бизнес патриотично и самостоятельно умудряется поддерживать цены на свою продукцию в России. Но что там «жадность»?! Это часть «беды». Дивиденды, как правило, бизнес выплачивает не в рублях, что не может не сказываться на его курсе. Так что крупный, монопольный бизнес не только способен «играть» с инфляцией, но и порою заигрывать с рублем.

Справедливости ради нужно отметить, что «Русагро» может построить в Тамбовской области свой первый маслозавод в Черноземье. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Хотелось бы сказать «могут, когда хотят», то есть может бизнес при желании вводить дополнительные (новые) мощности. Но не скажем. Так как это пока только планы. Да и монополия компании на рынке в результате реализации проекта только возрастет, которая, собственно, и позволяет бизнесу манипулировать государством.