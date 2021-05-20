Ереван, , 11:38 — REGNUM Уточнение границы между Арменией и Азербайджаном является важным для обеих стран. Об этом 20 мая заявил исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян в ходе заседания правительства страны.

«Для нас важна стабилизация региона. Уточнение границ насколько нужно Азербайджану, настолько и Армении. Уточнение границ, их констатация и на каком-то этапе демаркация и делимитация — важная гарантия безопасности», — сказал он.

Также Пашинян отметил, что данный процесс не будет легким, так как в регионе ни одна страна еще не закончила этот процесс и уточнил, что в идеальном случае охраной государственной границы должны заниматься пограничники, а подразделениям армии нужно отойти в места постоянной дислокации.

Кроме того, и. о. армянского премьер-министра добавил, что открытие региональных коммуникаций в данном случае является одним из приоритетов правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что намерен подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана.