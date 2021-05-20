Лос-Анджелес, США, , 11:32 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:100.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший на свой счёт 37 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Энтони Дэвис, набравший 25 очков.

Таким образом, «Лейкерс» вышли в плей-офф НБА, а «Голден Стэйт» сыграет за последнюю путёвку с «Мемфис Гриззлиз».