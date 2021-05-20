Джаяпура, Индонезия, , 11:29 — REGNUM Официальные лица Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи планируют провести встречу для обсуждения планов возобновления торговли на пограничном пункте в Джаяпура, сообщает Antara.

На встрече запланировано обсуждение возможности возобновления приграничной торговли, чтобы общественность, особенно жители Папуа-Новой Гвинеи, могли свободно делать покупки на приграничном рынке Skouw Market.

Из-за пандемии коронавируса работа приграничного рынка Skouw Market была прекращена.