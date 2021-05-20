Уфа, , 11:41 — REGNUM Эксплуатация нескольких помещений в здании Стерлибашевской центральной районной больницы приостановлена на пять суток судебными приставами в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов республики.

Сообщается, что данное медицинское учреждение нарушило правила предоставления юр. лицами отчетов о работе, связанной с оборотом наркотиков, психотропных веществ и регистрации операций, связанных с оборотом таких веществ в Управление по контролю за оборотом наркотических веществ МВД по региону.

По данному факту был составлен административный протокол.

«Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, признал медицинское учреждение ГБУЗ РБ по Стерлибашевскому району виновным и постановил приостановить деятельность в части эксплуатации помещений для хранения наркотических средств и психотропных веществ №40, расположенного на первом этаже трехэтажного кирпичного здания хирургического корпуса литер «П» и помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ №22, расположенного на третьем этаже кирпичного здания хирургического корпуса литер «П», по адресу: Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, село Стерлибашево, ул.50 лет Октября, д.6 сроком на 5 суток», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что судебные приставы выполнили предписание суда. Исполнение судебного акта находится у них под строгим контролем.