Москва, , 11:29 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в течение трёх недель, заявил 20 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Три недели», — сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС России: «Спутник V» — 866, 81 рубля, «ЭпиВакКорона» — 842,02 рубля и «КовиВак» — 866 рублей.

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Однодозная вакцина «Спутник Лайт» после поступления в гражданский оборот будет стоит не более 342,36 рублей.