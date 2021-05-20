Белгород, , 11:30 — REGNUM Два новых троллейбусных маршрута запустят вместо четырёх существующих в Белгороде. Изменения произойдут уже в июле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Рейсы №8М и 9М из новой транспортной сети заменят троллейбусы №1, 4, 5 и 8. Изменения связаны с завершением 10 июля 2021 г. действующего муниципального контракта на существующие троллейбусные маршруты, уже проходят электронные торги на новые рейсы.

Маршрут №8М «БГТУ — Костюкова — аэропорт» пройдёт по улицам Костюкова, Щорса, проспекту Б. Хмельницкого (вместо троллейбуса №8 «Аэропорт — БГТУ»). Маршрут №9М «Железнодорожный вокзал — аэропорт» будет отправляться с Привокзальной площади, далее по улице Вокзальной, затем по проспектам Белгородскому и Б. Хмельницкого.

«Новая маршрутная сеть предполагает такое расположение троллейбусных маршрутов, чтобы они могли себя оправдать с экономической стороны, были окупаемы. Немаловажный фактор — полосность УДС для манёвренности троллейбуса. На Садовой — Железнякова было задваивавание троллейбусных и автобусных маршрутов», — уточнил заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок и маршрутной сети департамента горхозяйства Олег Никаноров.

По просьбам горожан в июле 2021 года также запустят пять новых пригородных автобусных маршрутов от Белгорода до дач и районов ИЖС: №172 в Стрелецкое-72, №217 в район АСК «Вираж», №227 в Ближнюю Игуменку-62.25, №271 в Стрелецкое-59 и 23-а и №311 в Стрелецкое 73/2.