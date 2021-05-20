Киев, , 11:27 — REGNUM Новым министром здравоохранения Украины стал бывший главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Об этом сообщил 20 мая парламентский телеканал «Рада».

Кандидатуру Ляшко поддержали 262 депутата. Таким образом, он сменил на посту недавно уволенного Максима Степанова.

Выступая с трибуны парламента, Ляшко призвал оценивать работу министров спустя 100 дней работы.

«Я не могу отвечать и делать ремарки о том, что я что-то «разрушил», «не побывал», не будучи главой профильного ведомства. Давайте оценивать работу министров после того, как они проработают хотя бы первые 100 дней», — сказал он.

Напомним, ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации утвердил кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения.

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