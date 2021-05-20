Москва, 20 мая 2021, 11:29 — REGNUM Комитеты Совета Федерации одобрили кандидатуру Бориса Крылова на пост прокурора Свердловской области, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
До настоящего времени Крылов работал первым заместителем прокурора Новосибирской области. Кандидатуру нового прокурора предложил президент России Владимир Путин.
Назначение Крылова поддержали на совместном заседании трёх комитетов Совета Федерации. Утвердить кадровую перестановку теперь должен президент.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий свердловский прокурор Сергей Охлопков был назначен на свой пост в 2011 году.