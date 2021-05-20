Иерусалим, , 11:25 — REGNUM Интенсивность и сила ударов израильских военных по целям на территории сектора Газа в ночь на 20 мая снизилась. С таким утверждением 20 мая выступает израильский новостной портал Ynet.

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По данным портала, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хотя и снизила число и интенсивность обстрелов инфраструктуры палестинских радикалов на территории анклава, однако не прекратила их полностью.

При этом утром ЦАХАЛ возобновил свои удары по системе тоннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что удар по ракетной установке палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис в секторе Газа нанес истребитель-бомбардировщик авиации израильской армии.