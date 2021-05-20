Казань, , 11:29 — REGNUM В Татарии еще в прошлом году должны были провести Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», но пандемия коронавируса внесла коррективы, и его отложили. О новом сроке фестиваля стало известно накануне, во время церемонии закрытия «Российской студенческой весны» в Нижнем Новгороде. Так, Казань примет I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ» в 2022 году.

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Как заявил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, «для нас большая честь, что в 2022 году Республика Татарстан станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран Содружества Независимых государств. Мы будем рады и готовы гостеприимно встретить первую в истории студенческую весну стран СНГ».

ИА REGNUM напоминает, в мае следующего года в Ставропольском крае пройдет «Российская студенческая весна» для школьников, а в Челябинской области состоится XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций. В следующем году в Татарии пройдет Студенческая весна стран СНГ.

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