Москва, , 11:24 — REGNUM По итогам апреля 2021 года в России были проданы 193 772 единицы новых автотранспортных средств (АТС) — на 201,4% больше, чем год назад. Об этом говорится в совместном исследовании «АСМ-холдинг» и «Автостат Инфо».

Всего с января по апрель 2021 года в России было куплено 584 815 экземпляров техники. Это на 22,1% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года (без учета продаж силовым и дипломатическим структурам в РФ).

Больше всего в апреле было реализовано техники из сегмента легковых машин. За месяц в России было продано 168 122 единицы такой техники, что на 215,5% больше, чем год назад. За период с января по апрель легковых автомобилей было продано 509 420 экземпляров (20,6%).

Кроме того, в прошлом месяце на российском авторынке было реализовано 192 электрокара.

На втором месте по количеству проданной техники находится сегмент LCV (лёгкие коммерческие автомобили), включая грузовые автомобили категории N1 и автобусы категории M2. За отчётный месяц в РФ было куплено 13 963 единицы таких автомобилей (+160,2%). Тройку лидеров замыкают пикапы с результатом 946 проданных авто (+80,2%).

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно грузовые автомобили (кроме категории N1) (9 412 ед.; +104,7%) и автобусы (кроме категории М2) (1 329 ед.; +159,6%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле 2021 года реализация новых автомобилей в России выросла на 290,4%, до 151 964 экземпляров.

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