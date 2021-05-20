Берлин, , 11:23 — REGNUM Украину возмутил призыв фракции Левой партии в бундестаге заключить договор о дружбе с Россией накануне 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщила 19 мая газета Deutsche Welle.

Дипломат назвал недопустимым тот факт, что немецкие левые не упомянули другие советские республики, в частности Украину. Он считает это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны.

По его словам, членам бундестага, представляющим и власть, и оппозицию, не следует допускать «политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае «фальсификация истории» может поставить под вопрос примирение Украины и Германии, отметил он.

Напомним, ранее Мельник заявил, что разочарован нежеланием Германии ставить памятник жителям Украины, погибшим в годы Второй мировой войны.

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