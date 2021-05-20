Москва, , 11:19 — REGNUM Решение властей Соединённых Штатов не вводить санкции против оператора проекта «Северный поток — 2» повышает шансы на завершение строительства газопровода, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Снятие даже части санкций является позитивной новостью и увеличивает шансы на то, что газопровод может быть достроен и запущен в течение нескольких месяцев, то есть до конца года», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе американского госдепартамента со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена заявили, что введение санкций против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига не отвечает национальным интересам США.

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