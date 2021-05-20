Черкесск, , 11:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут учреждены две новые награды для лиц, отметившихся особыми заслугами в служении народу Карачаево-Черкесии. Глава субъекта РФ Рашид Темрезов объявил о присвоении таким людям государственных званий «Почетный житель Карачаево-Черкесской Республики» и «Герой труда Карачаево-Черкесской Республики».

Награды учреждены в честь 100-летия Карачаево-Черкесской автономной области и 30-летия Карачаево-Черкесской Республики. Указ о праздновании в 2022 году на государственном уровне 100-летнего юбилея КЧР подписал в 2017 году президент РФ Владимир Путин.

«Считаю, что наши земляки, труженики разных поколений заслуживают того, чтобы их имена были вписаны в историю нашей любимой Родины», — заявил Рашид Темрезов 17 мая в ходе своего ежегодного послания парламенту республики, объявляя о своем решении ввести новые звания.

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