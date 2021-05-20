Москва, 20 мая, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Организованные туристы, прибывающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами через туроператора, освобождаются от обязательной самоизоляции. Но они должны выполнить ряд условий, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тунис

Во-первых, предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 в распечатанном виде на английском языке с синей печатью. Дети до 12 лет освобождаются от сдачи ПЦР-теста

Во-вторых, иметь ваучер, подтверждающий бронирование и оплату тура. В-третьих, соблюдать правила антиковидного санитарного протокола Tunisia Ready & Safe Туниса (социальная дистанция, масочный режим, мытье рук и т. д.).

За нарушение санитарного протокола туристам грозит штраф в размере 120 динаров ($45). Отмечается, что службы профилактики и контроля уполномочены применить наказание в виде тюремного заключения на шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Туниса решили ослабить ряд ограничений, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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