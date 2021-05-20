Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 800-й гол в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 20 мая сообщается на сайте лиги.

Овечкин в ворота «Бостона» в третьем матче серии плей-офф. Для него этот гол стал 800-м в карьере в НХЛ — 730 он забил в регулярном чемпионате и 70 — в плей-офф.

По этому показателю он занимает шестое место. Больше только у Марка Мессье (803), Яромира Ягра (844), Бретта Халла (844), Горди Хоу (869) и Уэйна Гретцки (1016).

Как сообщало ИА REGNUM, «Бостон» в овертайме обыграл «Вашингтон» в третьем матче серии со счётом 3:2.

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