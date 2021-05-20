Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбурге полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу мужчин, которые подозреваются в вымогательстве 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, трое мужчин требовали от оренбуржца крупную сумму денег, угрожая физической расправой. При передаче денежных средств злоумышленников задержали.

Как сообщает СУ СКР по Оренбуржью, по факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Один из его фигурантов причастен к совершению преступления, в результате которого погиб 34-летний житель Оренбурга. В августе 2020 года возле магазина по ул. Народная областного центра злоумышленник нанес горожанину смертельные телесные повреждения.