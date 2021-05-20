Ашкелон, Израиль, 20 мая 2021, 11:18 — REGNUM Ракетные сирены прозвучали в южном израильском городе Ашкелон, а также в приграничных с Газой общинах Зиким, Нетив-Хаасара, Кармия, Нирим и Эйн-Хашлоша, предупреждая о приближающемся обстреле. Об этом сообщает Times of Israel утром 20 мая.
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Срочных сообщений о травмах или повреждениях на момент запуска сирен не поступало.
За 11 дней, на протяжении которых идут боевые действия, этот город и общины подверглись сильному обстрелу.
При этом на прошлой неделе мэр Ашкелона Томер Глэм заявил, что 25% жителей города не имеют доступа к охраняемой территории, когда запускаются ракеты.