Севастополь, , 11:15 — REGNUM Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя опроверг появившуюся в сети информацию о планах по созданию VIP-пляжа в районе урочища Инжир. В ведомстве прокомментировали опубликованное ранее объявление о продаже земельного участка в Балаклавском районе, которое привлекло внимание местных СМИ.

Речь идёт о появившемся на днях на одном из популярных ресурсов объявления о продаже за 32 миллиона рублей участка площадью 52 сотки под гостиницу в Балаклаве. В объявлении было указано о наличии договоренности с Севастопольским лесничеством по организации VIP-пляжа в районе урочища Инжир. В ведомстве назвали неправдивой указанную в объявлении информацию.

«Урочище Инжир расположено на лесных участках, кроме этого это часть особо охраняемой природной территории — государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя». В соответствии с режимом особой охраны заказника на этой территории запрещается деятельность, противоречащая его целям и задачам, в том числе: строительство зданий и сооружений, предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества. Урочище «Аязьма» является общедоступным местом отдыха и сейчас открыто для посещения», — говорится в сообщении.

В Севприроднадзоре также подчеркнули, что ГКУ «Севастопольское лесничество» не уполномочено на предоставление лесных участков, решения принимаются департаментом природных ресурсов и экологии.

«Договоренности о передаче участков частным лицам или организациям нет. Форма осуществления деятельности, указанная в объявлении, на лесных участках невозможна», — уточнили в ведомстве.