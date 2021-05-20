Иерусалим, , 11:16 — REGNUM Удар по ракетной установке палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис в секторе Газа нанес истребитель-бомбардировщик авиации израильской армии. Об этом 20 мая сообщают ВВС Израиля на странице в соцсети Twitter.

Подготовка Израильского бомбардировщика Цитата из видео на YouTube

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"Истребитель ВВС Израиля недавно атаковал многоствольную ракетную установку террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплена видеозапись проведенного израильской авиацией удара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены делегации США в ООН выступают против предложенной Францией резолюции Совета Безопасности ООН, которая призывает к немедленному прекращению боевых действий в конфликте между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.