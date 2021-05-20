Брянск, , 11:17 — REGNUM В Брянской области 20 мая выявлено 64 новых носителя коронавируса — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1587 тестов. Зарегистрировано два летальных исхода у пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 39 490 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 38 660 человек, в том числе 75 пациентов выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 325 жителей.

В целом лаборатории региона выполнили 555 843 исследования на коронавирус.