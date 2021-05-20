Джакарта, , 11:13 — REGNUM Международное учреждение Networking for Humanistarian (INH) передало пожертвования жертвам конфликта в Палестине, сообщает Antara.

Помощь в размере 100 млн индонезийских рупий ($6,9 тыс.) направлена на гуманитарную деятельность в секторе Газа.

Посол Палестины в Индонезии поблагодарил за помощь, оказанную народом Индонезии. По его словам, эта помощь очень выгодна жителям Палестины, которые в настоящее время страдают от израильской военной агрессии.

«Мы очень благодарим учреждение INH за сделанное нам пожертвование. Мы немедленно передадим это пожертвование нуждающимся», — заявил посол Палестины в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, финская компания BlockSolutions планируют построить завод по производству пластикового кирпича в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара.

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