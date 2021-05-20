Вашингтон, 20 мая, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Вероятность существования в США секретных лабораторий с кораблями пришельцев очень интересовала 44-го президента США Барака Обаму. Этот вопрос он попытался прояснить, став президентом, заявил политик в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

Цитата из к/ф «Жандарм и инопланетяне». Реж. Жан Жиро. 1979. Франция Летающая тарелка

По словам Обамы, в 2008 году он поручил сотрудникам своей администрации выяснить, существуют ли в стране секретные лаборатории и доказательства существования внеземных цивилизаций. Подчинённые не подтвердили это предположение.

«Они провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ», — сказал экс-президент США.

При этом Обама добавил, что у министерства обороны есть фотографии так называемых «летающих тарелок», то есть объектов неустановленного происхождения. Принцип их движения и траектория не поддаются объяснению.

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