Ярославль, 20 мая, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославле врачи добиваются выплаты заболевшим COVID-19 во время работы через суд. Об этом сообщает портал YarNews со ссылкой на судебные решения.

Коронавирус

У одного из врачей станции скорой помощи коронавирус выявили в конце мая 2020 года. Медик проболела 2,5 месяца. Компенсации за случаи заболевания COVID-19 на рабочем месте для врачей предусмотрены указом президента, а решение о выплате принимает специальная врачебная комиссия. Но этот случай не признали страховым. Комиссия посчитала, что в инкубационный период врач не контактировала на работе с больными COVID-19.

«Врачебная комиссия изучила карточки вызовов, по которым выезжала истица в течение 14 дней к моменту выявления у нее заболевания. Ни в одной из карточек вызова врач не указала на наличие подозрений о заболевании, информацию в лечебные учреждения по месту жительства данных пациентов не передавала. Комиссия произвела сверку лиц, к которым врач выезжала по вызовам в период 14 дней к моменту выявления у нее заболевания со списком лиц, у которых было диагностировано заболевание. Ведение указанного списка осуществляет Роспотребнадзор. В результате произведенной сверки совпадений выявлено не было, из чего комиссией сделан вывод о том, что заражение истицы произошло в быту», — сообщается в решении суда.

За 10 дней до своего заражения женщина контактировала с коллегой, которому спустя 3 дня пришёл положительный тест — но такой случай не попадает под указ президента.

«Действительно, истица 18.05.2020 года работала в одной смене с коллегой, у которой 21.05.2021 года было подтверждено заболевание. Однако в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» основанием для производства страховой выплаты является наличие контакта с пациентом, зараженным COVID-19, а не с коллегой-медицинским работником, — приводится в решении суда позиция врачебной комиссии.

Суд встал на сторону истицы и признал, что заражение коронавирусом напрямую связано с её работой. Фонд социального страхования должен произвести страховую выплату.

Сейчас рассмотрен ещё один подобный иск — суд также решил встать на сторону врача. Третий иск находится на рассмотрении, заседание по нему пройдёт в начале июля.