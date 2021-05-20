Москва, , 11:13 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о замещении государственных и муниципальных должностей жителями Крыма, принявших решение отказаться от гражданства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Инициатива была доработана ко второму чтению. Положения законопроекта будут распространяться на жителей Республики Крым и города Севастополя, которые приобрели российское гражданство в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а также получивших его по другим основаниям до вхождения Крыма в состав РФ.

Если люди подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства.

При этом лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ.

Поправками отдельно предусмотрено право граждан РФ, которые на тот момент были несовершеннолетними детьми крымчан (в том числе усыновленными или удочеренными) и находились за пределами Крыма и Севастополя на день принятия в состав РФ, после достижения 18 лет также подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.

Новые нормы предлагается вводить в действие с 1 июля 2021 года, вместе с законом о запрете на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для госслужащих и других должностей, уточнил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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