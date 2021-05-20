Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Петербурге женщина выиграла иск у сетевого продуктового магазина за то, что сломала руку при посещении торговой точки. Получить с ответчика почти 120 тыс. рублей компенсации морального вреда ей помогли судебные приставы Центрального района.

Как рассказали 20 мая в пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу, инцидент произошел, когда на входе в торговый зал женщина упала, зацепившись каблуком за решетчатый резиновый коврик.

«В этот момент сработали фотоэлементы стеклянных дверей, ей пришлось увернуться, спасая лицо и голову, она упала на левое плечо, в результате гражданка сломала руку. Сотрудники магазина помогли пострадавшей встать, провели ее в подсобное помещение и вызвали скорую помощь», — рассказали приставы об обстоятельствах происшествия.

Женщине пришлось за свой счет сделать операцию под наркозом, купить повязки на руку, поддерживатель, фиксатор локтя. Петербурженка долго была нетрудоспособна, не могла водить автомобиль, пользовалась услугами такси для поездок в дневной стационар. В итоге суд поддержал ее иск к магазину на компенсацию 120 тыс. рублей.

Судебные приставы уведомили организацию о возбуждении исполнительного производства. В итоге денежные средства были списаны с банковского счета организации и переведены взыскательнице.