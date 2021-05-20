Челябинск, , 11:11 — REGNUM В Ленинском районе Челябинска пожилой гражданин ударил четырёхлетнего мальчика прямо на глазах его матери. Инцидент произошёл на одной из остановок общественного транспорта, пишут СМИ.

Гражданин проходил мимо и спросил у матери ребёнка, можно ли его ударить, а затем, не дожидаясь ответа, нанёс удар и пошёл дальше. Очевидцы его задержали и передали полиции.

Свой проступок нападавший объяснил тем, что поругался с начальством и был злой. Теперь против него завели уголовное дело.