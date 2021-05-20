Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Фанаты американской модели Кендалл Дженнер раскритиковали её за рекламную кампанию собственного бренда текилы 818 Tequila в Instagram. Об этом 20 мая сообщает издание BuzzFeed.

По данным издания, для рекламы напитка Дженнер снялась в фотосессии на агавовой ферме в традиционном для Мексики наряде. Многие пользователи Сети посчитали это неуважением — они обвинили модель в культурной апроприации (присвоении).

Добавим, что Кендалл Дженнер отреагировала на возмущение подписчиков. Она отключила возможность комментировать публикации в Instagram-аккаунте своего бренда текилы.

Читайте ранее в этом сюжете: Дочь Бориса Немцова объявила о разводе с мужем спустя 9 месяцев брака