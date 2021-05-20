Саратов, , 11:28 — REGNUM В Саратовской области 7104 человека из числа сотрудников и проживающих в домах-интернатах полностью закончили вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, из них 2561 сотрудник и 4543 проживающих. Таким образом, иммунизацию от инфекции получили 90,4% жителей пансионатов и 77% сотрудников.

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По информации областного минтруда, вакцинацию от COVID-19 проходят также социальные работники. На сегодняшний день препаратом «Cпутник V» привили 802 сотрудника комплексных центров социального обслуживания. Для удобства сотрудников прямо на рабочем месте вакцинируют медики выездной бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Саратовской области коронавирусная инфекция зарегистрирована у 61 451 человека. Выздоровели за сутки 239 человек, за все время — 57 142 пациента.

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