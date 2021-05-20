Красноярск, , 11:07 — REGNUM По состоянию на утро 20 мая в Красноярском крае действует шесть лесных пожаров на общей площади 201 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

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Очаги возгораний зафиксированы в Абанском, Богучанском, Дзержинском и Тасеевском районах. В министерстве заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает.

За прошедшие сутки в регионе потушили восемь лесных пожаров на общей площади 190 га в пяти районах. С огнём боролись 217 человек, применялось 34 единицы техники, девять воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует особый противопожарный режим. Это касается всех районов, за исключением Крайнего Севера.

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