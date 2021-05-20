Москва, 20 мая 2021, 11:06 — REGNUM В России вакцинация населения от COVID-19 должна быть только добровольной, за исключением представителей ряда профессиональных групп риска. Об этом 20 мая заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Вместе с тем, добавил, он, исключения могут составить врачи, военные и учителя, где по долгу службы есть такое требование.
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Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая во время онлайн-форума замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «иногда в государственных интересах» решения о вакцинации могут приобрести «общеобязательный характер». По его словам, взвешивать придётся, с одной стороны, ценность отдельной жизни, а с другой — защиту всего населения.
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