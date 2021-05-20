Москва, , 11:06 — REGNUM В России вакцинация населения от COVID-19 должна быть только добровольной, за исключением представителей ряда профессиональных групп риска. Об этом 20 мая заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Каждый человек вправе самостоятельно распоряжаться своим здоровьем, поэтому я считаю, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем, добавил, он, исключения могут составить врачи, военные и учителя, где по долгу службы есть такое требование.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая во время онлайн-форума замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «иногда в государственных интересах» решения о вакцинации могут приобрести «общеобязательный характер». По его словам, взвешивать придётся, с одной стороны, ценность отдельной жизни, а с другой — защиту всего населения.

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