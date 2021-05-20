Шэньчжэнь, Китай, , 11:06 — REGNUM В Китае вновь начал раскачиваться небоскрёб, распложенный в Шэньчжэне. По данным очевидцев, колебания в башне SEG Plaza, высота которой составляет 356 метров, люди почувствовали после полудня по местному времени 20 мая на 35-м, 55-м, 60-м этажах, сообщают китайские СМИ.

Читайте также: Качающийся небоскреб в Шэньчжэне напугал китайских пользователей сети

Всех присутствующих в здании администрация небоскрёба оповестила о необходимости покинуть его.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая из-за зафиксированных в здании вибраций конструкции из небоскреба эвакуировали людей. Обошлось без пострадавших. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям сразу исключили землетрясение в качестве причины колебаний технологического центра.

Официальные лица заявили, что никакого дальнейшего движения обнаружено не было, и эксперты не обнаружили «никаких нарушений безопасности в основной конструкции здания».