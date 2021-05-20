Владивосток, , 11:13 — REGNUM В Приморье десять туроператоров и 14 стационарных детских лагерей готовы вернуть до 50% от стоимости путёвки родителям, чьи дети будут у них отдыхать до 15 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства 20 мая.

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Программа реализуется Ростуризмом с использованием механизма автоматического возврата денежных средств, известного как туристический кешбэк. Приморцы смогут возместить 50% стоимости (но не более 20 тыс. рублей) за оплаченную путёвку в детские лагеря.

Чтобы воспользоваться таким предложением, родителям необходимо завести карту «Мир» в одном из банков. Зарегистрировать карту на официальном сайте, оплатить путёвку на ресурсе партнеров программы до 15 июня 2021 года.

Программой кешбэка родители могут воспользоваться за лето не один раз уже с 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке родителям за счёт средств регионального бюджета компенсировали 69% от стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь. Федеральная программа кешбэка сделает летний отдых детей ещё более доступным.